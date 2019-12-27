TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2022’de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak
TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobili 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi.
Gebze
TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobili 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi.
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