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TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2022’de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobili 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 27.12.2019
TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2022’de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Gebze

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobili 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi.

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