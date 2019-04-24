Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ile telefonla görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ile telefonla görüştü.
Erdoğan, Sirisena'ya Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.