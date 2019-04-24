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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ile telefonla görüştü.

Enes Kaplan   | 24.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ile telefonla görüştü.

Erdoğan, Sirisena'ya Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

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