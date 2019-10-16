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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyaret gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Ferdi Türkten   | 16.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

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