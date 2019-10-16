Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyaret gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.