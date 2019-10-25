Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşit Dostum'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basına kapalı gerçekleşen kabulü, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, 1 saat 10 dakika sürdü.
Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.