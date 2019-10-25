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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşit Dostum'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.

Kaan Bozdoğan   | 25.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Raşit Dostum'u kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basına kapalı gerçekleşen kabulü, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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