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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile video konferans yoluyla Suriye konusunu görüşecek.

Emre Gürkan Abay   | 30.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile video konferans yoluyla Suriye konusunu görüşeceğini açıkladı.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani ile Suriye konulu bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Görüşmenin video konferans yoluyla yapılacağını anlatan Peskov, bunun saat 14.00'te gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.

İran’da yapılması planlanan Suriye konulu Astana zirvesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

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