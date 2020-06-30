Manisa'da Spil Dağı eteklerinde orman yangını
Manisa'da Spil Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Manisa
Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve yangın müdahale personeli sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Spil Dağı eteklerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.