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Manisa'da Spil Dağı eteklerinde orman yangını

Manisa'da Spil Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Haluk Satır   | 30.06.2020
Manisa'da Spil Dağı eteklerinde orman yangını Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve yangın müdahale personeli sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Spil Dağı eteklerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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