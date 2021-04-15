Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile iftar yaptı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.
Ankara
İftar yemeği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi. pic.twitter.com/HzP4MJbvfg— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 15, 2021