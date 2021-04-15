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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile iftar yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.

Mümin Altaş   | 15.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile iftar yaptı

Ankara

İftar yemeği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.

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