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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını yad etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı 27 Mayıs askeri darbesinin 61. yılında andı.

Çiğdem Münibe Alyanak,Andaç Hongur   | 27.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını yad etti

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbe silsilesinin ilki olan, yarası milletimizin kalbinde hala kanayan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum."

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