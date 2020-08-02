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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda bayramlaştı

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefonda bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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