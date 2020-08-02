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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Küçükdağ: Evladımız ne zaman gelirse o zaman bayram yaşarız

Diyarbakır annelerinden Kamile Küçükdağ, "11 aydır yaz, kış, hastalık, bayram demden burada eylemimize devam ediyoruz. Evladımız ne zaman gelirse o zaman bayram yaşarız." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 02.08.2020
Diyarbakır annelerinden Küçükdağ: Evladımız ne zaman gelirse o zaman bayram yaşarız Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda da evlatları için nöbette.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 335'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Kamile Küçükdağ, evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

"11 aydır yaz, kış, hastalık, bayram demden burada eylemimize devam ediyoruz. Evladımız ne zaman gelirse o zaman bayram yaşarız." diyen Küçükdağ, 12 bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini belirtti.

HDP ve PKK'ya tepki gösteren Küçükdağ, "Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Çocuklarımızı dağda mahkum etmişler. Onlardan evladımızı istiyoruz. Onlarda biraz Allah korkusu, biraz vicdan olsa evladımızı verirler." diye konuştu.

"Çocuklarımızı bunlara bırakmayacağız"

Oğlu Tuncay'a kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan baba Şevket Bingöl de eyleme sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Bingöl, şöyle konuştu:

"Evladımı HDP'den almadan gitmeyeceğim. Bunlar (HDP, PKK) 40 yıldır Kürtlerin kanı üzerinde rant peşinde. Kürtlerin çocuklarını dağa kaçırıyorlar. 40 yıldır Kürtlere sadece eziyet veriyorlar. 12 bayramdır çocuğumu görmüyorum. Çocuklarımızı bunlardan almadan buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı bunlara bırakmayacağız."

Bingöl, oğluna teslim olması çağrısında bulunarak "Tuncay oğlum, bunlar sizi dağda ölüme terk etmiş. Nerede polis, asker görürsen kaç, teslim ol." ifadelerini kullandı.







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Diyarbakır annelerinden Küçükdağ: Evladımız ne zaman gelirse o zaman bayram yaşarız

Diyarbakır annelerinden Küçükdağ: Evladımız ne zaman gelirse o zaman bayram yaşarız