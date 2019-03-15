Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaşmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum." diye konuştu.
'Fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir'
Erdoğan, "Saldırının, uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu, dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır." şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Tüm dünyayı, özellikle Batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz." dedi.
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Prof. Dr. Beril Dedeoğlu) Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.