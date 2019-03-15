Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
102,776.90
Altın
1,301.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze töreninde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank konuşuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaşmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır." dedi.

Etem Geylan   | 15.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaşmıştır

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum." diye konuştu. 

'Fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir'

Erdoğan, "Saldırının, uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu, dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır." şeklinde konuştu. 

Erdoğan, "Tüm dünyayı, özellikle Batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya davet ediyoruz." dedi. 

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Prof. Dr. Beril Dedeoğlu) Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur." dedi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz
Netanyahu diaspora desteğini kaybediyor
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir

Benzer haberler

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı: 49 kişi yaşamını yitirdi

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı: 49 kişi yaşamını yitirdi

'Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum'

Camilere saldıranlardan biri Avustralya vatandaşı

Fahrettin Altun Yeni Zelanda'daki cami saldırılarını kınadı

Fahrettin Altun Yeni Zelanda'daki cami saldırılarını kınadı
'Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir'

'Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir'
'Saldırıda İslam karşıtlığını körükleyen siyasilerin de sorumluluğu var'

'Saldırıda İslam karşıtlığını körükleyen siyasilerin de sorumluluğu var'
'Canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermeli'

'Canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermeli'