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Dünya

Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına AB'den kınama

Avrupa Birliği, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin   | 15.03.2019
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına AB'den kınama

Brüksel

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır." ifadesini kullandı.

AB'nin Yeni Zelanda'yla tam dayanışma içinde olduğunu kaydeden Mogherini, bu zor dönemde terörle mücadele dahil her alanda iş birliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti. 

Mogherini, "Bu tür saldırılar tüm uluslararası toplumla birlikte küresel sorunlar olan terörizm, aşırıcılık ve nefretle mücadele kararlılığımızı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

"Irkçı nefret masumları hedef aldı"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Christchurch'teki hain saldırı hiçbir zaman Yeni Zelanda'nın hoşgörülü ve ılımlı tutumuna zarar veremeyecektir." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarından gelen görüntüler karşısında insanın nutku tutuluyor. Irkçı nefret ve çılgınlık, camide ibadet eden masumları hedef aldı." açıklamasında bulundu.

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