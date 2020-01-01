Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek doğum gününü tebrik etti.
Ankara
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.