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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek doğum gününü tebrik etti.

Ferdi Türkten   | 01.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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