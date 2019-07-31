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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.

Burcu Çalık   | 31.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman telefonda görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, ağabeyi Bender bin Abdülaziz’in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti, merhuma Allah'tan rahmet temennisinde bulundu. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. 

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