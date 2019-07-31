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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Johnson'u tebrik etti.

Burcu Çalık   | 31.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik telefonu

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Johnson'u tebrik etti ve görevinde başarılar diledi. 

Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti. 


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