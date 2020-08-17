Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilip, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.
Erdoğan-Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.
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