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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

Berk Özkan   | 17.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte telefonda görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilip, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı. 

Erdoğan-Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.


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