Cumhurbaşkanı Erdoğan İlber Ortaylı'yı kabul etti

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Ortaylı, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne bağışladı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ortaylı, Beştepe’de gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi’ne bağışladı.

Başkan Erdoğan da Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olması hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne yaptığı bağıştan dolayı Ortaylı'ya teşekkür etti.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştü.

Muhabir: Enes Kaplan