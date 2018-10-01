İnsan kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon: 14 gözaltı

Afganistan ve Pakistan'dan Avrupa'ya düzensiz göçmen götürmeye çalışan şebekeye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şebekeye üç ayda yapılan operasyonlarda 1422 düzensiz göçmen yakalandı.

AĞRI

Ağrı'da, Afganistan ve Pakistan'dan getirilen düzensiz göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan uluslararası şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan ve Pakistan'dan getirilen düzensiz göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan uluslararası şebekeyi takibe aldı.

Yaklaşık üç aylık teknik takiple şebekenin Türkiye ve İran bağlantısını tespit eden ekipler, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ağrı, Erzurum ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şebeke ile irtibatlı çalıştıkları tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, operasyonun Ağrı ayağında ise 250 düzensiz göçmenin bulunduğu bir evi tespit etti.

Eve yapılan baskında 250 düzensiz göçmeni, oda, salon, mutfak ve holde sıkışık bir halde bulan ekipler, sağlık kontrolünden geçirdikleri göçmenlerle ilgili yasal işlem başlattı. Gözaltına alınan 14 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesine sevk edildi.

Ekiplerin, toplam üç ayda şebekeye yaptığı operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen 1422 düzensiz göçmeni yakalayarak haklarında yasal işlem başlattığı öğrenildi.

Kişi başı 2 bin dolara sınırda teslim ediliyor

Şebeke üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik yapılan teknik takipte, İran'daki üyenin, Afganistan ve Pakistan'dan getirdiği düzensiz göçmenleri sınırda teslim ettiği ortaya çıkarıldı.

Kişi başı 2 bin dolar alan şebekenin Türkiye'deki üyelerinin ise, sınırdan teslim aldıkları düzensiz göçmenleri il merkezlerinde önceden ayarladıkları ve Afganistanlıların "Kavga" veya "Havga" olarak adlandırdığı evlerde bir süre tuttuğu, daha sonra İstanbul başta olmak üzere batı illerine götürmeye çalıştıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin operasyonlarda alınan düzensiz göçmenleri devamlı uzaktan takip ettiklerini öğrenen ekipler, il göç idarelerinin işlemlerinin ardından göçmenlerle tekrar bağlantıya geçtiklerini ve otogarlarda görevli şebeke üyelerine yönlendirdiklerini de tespit etti.

Ellerindeki düzensiz göçmenlerin Türkiye ve Avrupa'daki yakınlarından da para isteyen şüphelilerin bazı göçmenlere şantaj, tehdit ve şiddet uyguladıkları da öğrenildi.