Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.
Erdoğan ve Mahmud Abbas, görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.