Euro
7.45
Dolar
6.79
BIST 100
102,872.20
Altın
1,733.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Andaç Hongur   | 21.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.

Erdoğan ve Mahmud Abbas, görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 100 bini aştı
Sağlıklı bilgiler çocukları koronavirüs endişesine karşı koruyor
Güney Kore'nin Kovid-19 başarısının sırrı test, takip ve tedavi yöntemleri
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 317 bini aştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları hız kesmiyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü