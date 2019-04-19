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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı.

Andaç Hongur,Ali Atar   | 19.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan, ardından Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı.

Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de cenaze namazını kıldı.

Şahinoğlu'nun yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, cami çıkışında, önceki gün mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir süre sohbet etti.

Atalay Şahinoğlu'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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