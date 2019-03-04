Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları böldürmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız." dedi.
Bartın
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.