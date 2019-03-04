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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları böldürmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız." dedi.

  | 04.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları böldürmeyeceğiz

Bartın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız." dedi. 

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