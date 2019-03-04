Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları böldürmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız." dedi.