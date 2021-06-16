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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de şehitliği ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı "Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin." ifadeleriyle andı.

Muhammed Ali Toruntay   | 16.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı

Ankara

Erdoğan, Twitter hesabından, "Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum." paylaşımında bulundu.

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