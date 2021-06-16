Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı "Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin." ifadeleriyle andı.
Ankara
Erdoğan, Twitter hesabından, "Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum." paylaşımında bulundu.
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Necmettin yüreğinde Türkiye sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 16, 2021
Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum. pic.twitter.com/1lrWTz1DqT