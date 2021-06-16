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Bakan Soylu, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı

İçişleri Bakanı Soylu, 4 yıl önce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Sertaç Bulur   | 16.06.2021
Bakan Soylu, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Ömrünün baharında, toprağa düşen bir öğretmen, bir evlat ve toprak olan hayaller... Necmettin öğretmenim, gözün arkada kalmasın, seni şehit eden PKK'ya göz açtırmıyoruz ve mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek. Şehit Necmettin Yılmaz öğretmene rahmet ve minnetle." paylaşımında bulundu.

Öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edilmiş, cenazesi 12 Temmuz 2017'de Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.

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