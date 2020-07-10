Euro
7.77
Dolar
6.87
BIST 100
114,060.78
Altın
1,806.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vatandaşlar Ayasofya’da buluşuyor
logo
Türkiye

Cuma namazındaki Kovid-19 tedbirlerinden cemaat memnun

Camilerde ve diğer alanlarda 29 Mayıs'tan itibaren kılınmaya başlayan cuma namazında uygulanan tedbirleri, cemaat memnuniyetle karşılıyor.

Gökhan Balcı   | 10.07.2020
Cuma namazındaki Kovid-19 tedbirlerinden cemaat memnun

Edirne

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından, camilerde ve diğer alanlarda 29 Mayıs'tan itibaren kılınmaya başlayan cuma namazında uygulanan tedbirleri, cemaat memnuniyetle karşılıyor. 

Selimiye Camisi'ne cuma namazı kılmak için gelenlerin ilk önce vücut sıcaklığı görevlilerce ölçüldü. Camiye gelenlere Edirne Belediyesi ekipleri tek kullanımlık seccade ve dezenfektan verdi. 

Daha sonra camide sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, ezan okunana kadar verilen vaazı dinledi.

Sosyal mesafe nedeniyle cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar namazını iç ve dış avluda kıldı.

Cami cemaatinden Cemil Binici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiye gelirken maskesini taktığını ve el dezenfektanı kullandığını söyledi.

Belirlenen kurallara uymaya özen gösterdiğini belirten Binici, "Sosyal mesafemizi koruyarak camiye girip namazımı kılıyoruz. İnsanlar birbirinden uzak durduğu sürece bu derde çözüm bulunacaktır." dedi.

İsmail Tüysüz de hijyen kurallarına uyduğunu dile getirdi.

Sosyal mesafenin, virüsten korunmak için en önemli etken olduğunu ifade eden Tüysüz, "Sosyal mesafeye uyuyoruz. Selimiye Camisi'nde de sosyal mesafeye uyulduğunu gördüm. Kurallara uyulması çok önemli. Edirne halkı bu kurallara uyuyor." diye konuştu.

"Camimiz güzelce önceden hazırlanmış, yerlerin mesafesi ayrılmış"

Bursa'da camilerinde, cuma namazları sosyal mesafeli ve maskeli kılınmaya devam ediliyor.

Cemaat, genellikle kendilerinin getirdiği seccadelerle, Kovid-19 tedbirlerine uyarak ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Vatandaşlardan Yılmaz Kars, AA muhabirine,  maskelerini takarak camiye geldiklerini, tedbirlerin de görevliler tarafından herkese hatırlatıldığını söyledi. 

Sosyal mesafeye özellikle dikkat ettiklerini aktaran Kars, "Namaz sırasında tüm cemaat sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyuyor." dedi.

Kadir Şengözoğlu da tüm kurallara uyarak, cuma namazını kıldıklarını ifade etti.

Namaz öncesinde bol bol sabunla temizlik yaptıklarını anlatan Şengözoğlu, "Namaz sırasında da insanlar kurallara genel olarak dikkat ediyor." dedi.

Mehmet Canbolat da abdestini evde ya da iş yerinde alarak namaza geldiğini belirtti.

Namaz öncesinde ve sonrasında dezenfektan kullanmaya dikkat ettiklerini vurgulayan Canbolat, "Polis ve cami görevlileri de gerekirse vatandaşları uyarıyor. Sosyal mesafeli bir şekilde namaz kılınıyor." diye konuştu.

"Maskemizi takıp namaza öyle geliyoruz"

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de cami cemaati koronavirüs tedbirlerine uyuyor. 

Cami cemaatinden Hasan Uysal, tedbir amaçlı abdestini evinde aldığı belirterek, "Seccademizi alıp, maskemizi takıp namaza öyle geliyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz. Vatandaşlarımız da bu tedbirlere uyuyor. Herkes seccadesini getiriyor. Aynı şekilde maskesini takıp mesafesini koruyarak namazını kılıyor." dedi. 

                    
Şaban Güneri ise  maske takımının önemine değinerek, "Maskemizi güzelce ağzımız, burnumuzu kapayacak şekilde takıyoruz. Camimiz de güzelce önceden hazırlanmış,  yerlerin mesafesi ayrılmış. O şekilde namazımızı kılıyoruz. Cemaatin büyük bölümü de bunlara uyuyor. Uymayan olursa da görevlilerimiz uyarıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 945 kişi hayatını kaybetti
Endonezya Kovid-19 salgınını kontrol etmekte zorlanıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 714 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 404 bini geçti

Benzer haberler

Cuma namazındaki Kovid-19 tedbirlerinden cemaat memnun

Cuma namazındaki Kovid-19 tedbirlerinden cemaat memnun

Sınır kapılarına 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' geliyor

Saros Körfezi'nde kalabalık yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi

'Eve başsağlığı telefonları gelmiş'

'Eve başsağlığı telefonları gelmiş'
Gurbetçiler Türkiye'deki koronavirüs tedbirlerinden memnun

Gurbetçiler Türkiye'deki koronavirüs tedbirlerinden memnun
Annelerinin terk ettiği yuvadan düşen leylekler korumaya alındı

Annelerinin terk ettiği yuvadan düşen leylekler korumaya alındı