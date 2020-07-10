Cuma namazındaki Kovid-19 tedbirlerinden cemaat memnun
Camilerde ve diğer alanlarda 29 Mayıs'tan itibaren kılınmaya başlayan cuma namazında uygulanan tedbirleri, cemaat memnuniyetle karşılıyor.
Edirne
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından, camilerde ve diğer alanlarda 29 Mayıs'tan itibaren kılınmaya başlayan cuma namazında uygulanan tedbirleri, cemaat memnuniyetle karşılıyor.
Selimiye Camisi'ne cuma namazı kılmak için gelenlerin ilk önce vücut sıcaklığı görevlilerce ölçüldü. Camiye gelenlere Edirne Belediyesi ekipleri tek kullanımlık seccade ve dezenfektan verdi.
Daha sonra camide sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, ezan okunana kadar verilen vaazı dinledi.
Sosyal mesafe nedeniyle cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar namazını iç ve dış avluda kıldı.
Cami cemaatinden Cemil Binici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiye gelirken maskesini taktığını ve el dezenfektanı kullandığını söyledi.
Belirlenen kurallara uymaya özen gösterdiğini belirten Binici, "Sosyal mesafemizi koruyarak camiye girip namazımı kılıyoruz. İnsanlar birbirinden uzak durduğu sürece bu derde çözüm bulunacaktır." dedi.
İsmail Tüysüz de hijyen kurallarına uyduğunu dile getirdi.
Sosyal mesafenin, virüsten korunmak için en önemli etken olduğunu ifade eden Tüysüz, "Sosyal mesafeye uyuyoruz. Selimiye Camisi'nde de sosyal mesafeye uyulduğunu gördüm. Kurallara uyulması çok önemli. Edirne halkı bu kurallara uyuyor." diye konuştu.
"Camimiz güzelce önceden hazırlanmış, yerlerin mesafesi ayrılmış"
Bursa'da camilerinde, cuma namazları sosyal mesafeli ve maskeli kılınmaya devam ediliyor.
Cemaat, genellikle kendilerinin getirdiği seccadelerle, Kovid-19 tedbirlerine uyarak ibadetlerini gerçekleştiriyor.
Vatandaşlardan Yılmaz Kars, AA muhabirine, maskelerini takarak camiye geldiklerini, tedbirlerin de görevliler tarafından herkese hatırlatıldığını söyledi.
Sosyal mesafeye özellikle dikkat ettiklerini aktaran Kars, "Namaz sırasında tüm cemaat sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyuyor." dedi.
Kadir Şengözoğlu da tüm kurallara uyarak, cuma namazını kıldıklarını ifade etti.
Namaz öncesinde bol bol sabunla temizlik yaptıklarını anlatan Şengözoğlu, "Namaz sırasında da insanlar kurallara genel olarak dikkat ediyor." dedi.
Mehmet Canbolat da abdestini evde ya da iş yerinde alarak namaza geldiğini belirtti.
Namaz öncesinde ve sonrasında dezenfektan kullanmaya dikkat ettiklerini vurgulayan Canbolat, "Polis ve cami görevlileri de gerekirse vatandaşları uyarıyor. Sosyal mesafeli bir şekilde namaz kılınıyor." diye konuştu.
"Maskemizi takıp namaza öyle geliyoruz"
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de cami cemaati koronavirüs tedbirlerine uyuyor.
Cami cemaatinden Hasan Uysal, tedbir amaçlı abdestini evinde aldığı belirterek, "Seccademizi alıp, maskemizi takıp namaza öyle geliyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz. Vatandaşlarımız da bu tedbirlere uyuyor. Herkes seccadesini getiriyor. Aynı şekilde maskesini takıp mesafesini koruyarak namazını kılıyor." dedi.