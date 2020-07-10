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Tunceli'de çocuk ve gençlerin velileri ile seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin veli ve vasileri ile seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı.

Kemal Özdemir   | 10.07.2020
Tunceli'de çocuk ve gençlerin velileri ile seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı Fotoğraf: Haydar Toprakçı/AA

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldı. 

Kararda 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin şehir içi ve şehirler arası seyahatlerinde yanlarında veli ya da vasi bulunması şartının kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu karar çerçevesinde çocuk ve gençlerin, kara yolu, demir yolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen ve pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle yapılabileceği aktarıldı.

Yalnız yolculuk yapacak çocuk ve gençlerin seyahatlerinde, toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberi'nde yer alan hususlara riayet etmeleri gerektiği de vurgulandı.

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