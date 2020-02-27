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Türkiye

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Regaip Kandili mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 27.02.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Regaip Kandili mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Bu mübarek kandil gecesinde, herkesin birlik ve beraberlik içinde barış dolu yarınlarda yaşamasını diliyorum." ifadesini kulandı.


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