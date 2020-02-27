CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Regaip Kandili mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Bu mübarek kandil gecesinde, herkesin birlik ve beraberlik içinde barış dolu yarınlarda yaşamasını diliyorum." ifadesini kulandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.