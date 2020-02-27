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Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Van'da terör örgütü PKK üyesi yakalandı

Van'da terör örgütü PKK üyesi "Cesur Başkale" kod adlı Vedat Şeker, silahıyla sağ olarak yakalandı.

Abdullah Yasin Güler   | 27.02.2020
İçişleri Bakanlığı: Van'da terör örgütü PKK üyesi yakalandı

Ankara

Van'da terör örgütü PKK üyesi "Cesur Başkale" kod adlı Vedat Şeker, silahıyla sağ olarak yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Başkale ilçesinde bir ikametgaha operasyon düzenlendi.

Terör örgütü üyesi "Cesur Başkale" kod adlı Vedat Şeker, silahıyla sağ olarak yakalandı.

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