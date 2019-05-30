China Southern, Wuhan-İstanbul seferine başladı
China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.
İstanbul
China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.
Birçok yabancı hava yolu şirketinin uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'na Wuhan'dan ilk tarifeli sefer icra edildi.
Yolcular için karşılama töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.
Guangzhou merkezli havayolu şirketi, bugünden itibaren Wuhan'dan Istanbul'a haftalık 3 frekans uçuş başlatmış oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.