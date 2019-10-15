THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak
Türk Hava Yolları, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.