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THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak

Türk Hava Yolları, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Bahar Kara   | 15.10.2019
THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

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