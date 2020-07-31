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Rusya'ya koronavirüs nedeniyle ara verilen seferler yeniden başladı

Rusya'ya, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere yeniden başlandı.

İzzet Taşkıran   | 31.07.2020
Rusya'ya koronavirüs nedeniyle ara verilen seferler yeniden başladı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Akşam saatlerinden itibaren Rusya'nın başkenti Moskova'ya uçmak için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, güvenlik aramalarının ardından Dış Hatlar Gidiş Terminalinde sosyal mesafeye uyarak bilet işlemlerini gerçekleştirdi.

Yolcular işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçerek, THY'nin Moskova'ya gidecek uçağına yönlendirildi.

Uçağa binmeden önce Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri görevlileri tarafından pasaport ile vizeleri kontrol edilen yolcuların ateşleri ölçüldü.

Yolculardan Azat Saifulin, son altı aydır İsviçre ve Danimarka'da kaldığını, geçen ay memleketi Rusya'ya gitmeye karar verdiğini söyledi.

Saifulin, uçuşların iptal olması nedeniyle ülkesine dönemediğini ifade ederek, bugün İstanbul aktarmalı olarak Moskova'ya bilet bulunca çok sevindiğini belirtti.

Dün daha önce aldığını uçuşunun iptal edildiğini aktaran Saifulin, "Bu kez THY'den yeni bir bilet aldım. Sanırım ülkeme dönebileceğim. Yolculardan istenen PCR testim de var. Her şeyim tamam. Ülkeme geri dönmeyi çok istiyordum. Çok mutluyum." diye konuştu.

Transit olarak İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a gelen Yulia Harding ise Rusya'ya gitmek için bilet bulmakta çok zorlandığını söyledi. İki uçuşun daha önce iptal edildiğini dile getiren Harding, "Dün akşam sadece THY'den bilet bulabildim. Bu benim için çok harikaydı. Ben çok şanslıyım. THY'yi seviyorum." dedi.

Seyahat etmek için şartlara uyan yolcular, bilet kontrollerinin ardından uçağa alındı. Uçak, saat 22.35'te yaklaşık 50 yolcusuyla Rusya'ya hareket etti.

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