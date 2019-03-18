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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 18.03.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Kurum, 19 Mart Salı günü saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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