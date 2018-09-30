Çermik mermeri Asya kıtasındaki mekanları süslüyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dört ayrı ocaktan çıkarılan yılda ortalama 80 bin ton mermer, iç piyasanın yanı sıra Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Irak, Japonya ve Tayland gibi ülkelere ihraç ediliyor.

DİYARBAKIR - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden çıkarılan yıllık ortalama 80 bin ton mermer, Türkiye'nin yanı sıra Asya kıtasındaki mekanları da süslüyor.

Geçmiş yıllarda sadece lüks konutlarda veya Türk hamamlarında kullanılan bir maden olarak bilinen mermerin günümüzde ev, iş yeri, otel ve restoran gibi pek çok mekanda kullanımı yaygınlaştı.

Mekanlarda şıklığı yansıtan mermerin Türkiye'de çıkarıldığı yerler arasında Çermik ilçesi de bulunuyor.

Diyarbakır'ın büyük rezerv yataklarına sahip Çermik ilçesinde dört ayrı ocaktan çıkarılan yılda ortalama 80 bin ton mermer ilçedeki iki fabrikada işlendikten sonra iç piyasanın yanı sıra Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Irak, Japonya ve Tayland gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Binaların iç ve dış kaplamalarında da rengi ve deseniyle ilgi gören, en iyi cila tutma özelliğiyle bilinen Çermik mermeri, ilçede istihdama da önemli katkı sağlıyor.

İlçede bu sektörde istihdam edilen 200 kişi, ekmeğini mermer taşından çıkarıyor.

Çermik mermeri, "Amedian beige", "Pembeli taş", "Botaçino", "Siyah taş", "Bej mermer" çeşitleri ile adını duyurmaya çalışıyor.

"Buradan çıkardığımız mermer Türkiye için milli bir gelir"

Özçelik Mermer Madencilik Şirketi Sahibi Celal Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin çok zengin mermer rezervine sahip olduğunu belirterek, Çermik'te 15 yıldır çıkarıp işledikleri mermeri dünyanın farklı ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

İlçede dört mermer ocağının faaliyet gösterdiğini ifade eden Çelik, ocaklardan çıkarttıkları mermeri fabrikalarda işleyerek iç ve dış piyasaya sunduklarını dile getirdi.

Çelik, şirket olarak çıkarttıkları mermerin yüzde 30'nu Irak'a ihraç ettiklerini anlatarak, yaklaşık 50 kişiye de istihdam sağladıklarını aktardı.

İlçe ekonomisine ve istihdamına katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Çelik, "Buradan çıkardığımız mermer Türkiye için milli bir gelir. Çermik'te dört mermer ocağımız faaliyet gösteriyor. Yatırımcı olursa bu 100'e kadar çıkabilir. Hem devletimize hem milletimize fayda sağlar, işsizliği önleriz." dedi.

Çermik'in terör olaylarından uzak güvenli bir ilçe olduğunu vurgulayan Çelik, girişimcilere ilçeye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Çelik, "Hiçbir şeyden çekinmeden gelip ilçemizde yatırım yapabilirler. Gelen yatırımcılara memnuniyetle yardımcı oluruz." diye konuştu.

Madenciliğin dünyada en zor meslekler arasında yer aldığını dile getiren Çelik, mermer çıkarmanın ağır, sabır ve incelik isteyen bir iş olduğunu kaydetti.

"En çok Çin'e ihraç ediliyor"

İlçede faaliyet gösteren bir mermer ocağında 13 yıldır şantiye şefi olarak görev yapan Murat Biçimli, ocaklardan çıkartılan mermerin dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini söyledi.

Ocaklardan çıkartılan mermerin birçok aşamadan geçtikten sonra ihraca hazır hale getirildiğini vurgulayan Biçimli, kimi zaman kesme işleminin haftalar sürdüğünü aktardı.

Biçimli, ilçeden çıkartılan mermerin ülkenin ekonomisine katkı sağladığına işaret ederek, mermerin katkısının yalnızca sahada çalışanlarla sınırlı olmadığını vurguladı.

"Buranın hem ilçeye hem de Türkiye'ye katkısı var." ifadelerini kullanan Biçimli, Çermik mermerini fuarlarda da tanıttıklarını belirtti.

Biçimli, "Çermik'ten çıkartılan bu mermer Çin başta olmak üzere Suudi Arabistan, Hindistan, Japonya ve Tayland'a ihraç ediliyor. Bu bölgeden en çok Çin'e mermer ihraç ediliyor. Ocaklardan yıllık çıkardığımız mermer 80 bin ton. Talebe göre iş yoğunluğu değişiyor. Talep yoğun olunca gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.