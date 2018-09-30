'Yaşlılar ücretsiz ulaşım hakkında engel istemiyor'

TÜED Hukuk Danışmanı Yazıcıoğlu, 65 yaş üzerindekilerin şehir içinde ücretsiz seyahat edebilme hakkını bazı il ve ilçelerde kullanırken sorun yaşadığını söyledi.

ANKARA - Özcan Yıldırım

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 65 ve daha büyük yaşta 7 milyona yakın kişinin bulunduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Türkiye'de yaşlılara kültürel ve yasal olarak gereken önemin verildiğini ifade eden Yazıcıoğlu, Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz" ifadelerinin, yaşlılar için pozitif ayrımcılık içerdiğini belirtti.

65 yaş ve üzeri olanların şehir içi toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanmasının dayanağının bu madde olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, şunları dile getirdi:

"Maalesef çok sayıda yaşlımızdan bu hakkın kullandırılmamasıyla ilgili şikayet alıyoruz. 65 yaş üzerindekiler, şehir içinde ücretsiz seyahat edebilme hakkını bazı il ve ilçelerde kullanırken sorun yaşıyor. Yaşlılarımız, anayasal dayanağı olan bu hakkı kullanırken engelle karşılaşmak istemiyor. Bu konuda bir an evvel uygulama birliği sağlanmalı, mağduriyetlerin önüne geçilmeli."

"Özel halk otobüsleri ücret talebinde bulunuyor"

Kamu Denetçiliği Kurumunun, 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehir içi toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanmaları için sadece nüfus cüzdanının yeterli olacağı yönünde tavsiye kararı verdiğini anımsatan Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşların 65 yaşa girildiğinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanması gerekirken, bazı belediyeler bu hakkın kullanılmasında 65 yaşın dolmasını arıyor. Bazı illerde özel halk otobüsleri, kanunun kendilerini de kapsamasına rağmen, ücret talebinde bulunuyor. Bu konuda, uygulama birlikteliğinin sağlanması için yönetmelikte açıklık getirilmelidir."