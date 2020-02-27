Euro
6.76
Dolar
6.16
BIST 100
111,912.30
Altın
1,652.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aday Memur Temel Eğitim Programı - Antalya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank öğrencilerle bir araya geliyor - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
logo
Türkiye

Ceren Damar Şenel cinayeti davası istinafa taşınacak

Öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesinin avukatı Prof. Dr. Arslan, sanık hakkında verilen hükmü istinaf mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi.

Barış Kılıç   | 27.02.2020
Ceren Damar Şenel cinayeti davası istinafa taşınacak Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesinin avukatı Prof. Dr. Çetin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekçeli kararın yazılmasının ardından hükmü istinafa taşıyacaklarını belirten dilekçeyi, davayı gören Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine verdiklerini ifade etti.

Sanığın "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçlarından da cezalandırılması gerektiğini kaydeden Arslan, bu yönüyle kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini kaydetti.

Ceren Damar Şenel'in 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, sanık Hasan İsmail Hikmet'i 21 Şubat'ta "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmişti.

Hikmet'e, ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl ve "silahla tehdit" suçundan da 2 yıl hapis cezası verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması

Benzer haberler

Ceren Damar Şenel cinayeti davası istinafa taşınacak

Ceren Damar Şenel cinayeti davası istinafa taşınacak

Ceren Damar Şenel davasının sanık avukatına disiplin soruşturması

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ceren Damar Şenel cinayeti davasındaki sanık avukatına tepki

Ceren Damar Şenel davasında karar verildi

Ceren Damar Şenel davasında karar verildi
Ceren Damar Şenel'in ailesi duruşma öncesi açıklama yaptı

Ceren Damar Şenel'in ailesi duruşma öncesi açıklama yaptı
Danıştay'dan 'içtihat paylaşımı' toplantısı

Danıştay'dan 'içtihat paylaşımı' toplantısı