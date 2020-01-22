Euro
6.58
Dolar
5.93
BIST 100
123,436.90
Altın
1,557.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayatını kaybeden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için Fatih Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Türkiye

Cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Durhasan Mahallesi sakinleri, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tepelere çıkıyor.

Hüseyin Yiğiner   | 22.01.2020
Cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner / AA

Ankara

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Durhasan Mahallesi'nde, GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için tepelere çıkmak zorunda kalıyor.

Durhasan Mahallesi Muhtarı Mustafa Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, GSM hatlarının çekmemesi ve sabit telefon hattındaki yaklaşık 8 aylık arıza nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Ankara merkeze 55, Esenboğa Havalimanı'na 20 kilometre uzaklıktaki mahallenin sakinlerinin, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tepelere çıktığını anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"Mahallemde yangın olsa, acil bir hasta olsa, doğum olsa nasıl acil yardım isteyeceğiz. Bu kış günü mahalleden 200-500 metre uzakta yüksek tepelere çıkarak telefonlarla konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu, bizim için çok büyük bir sıkıntı. Bizim daha önce sabit telefonlarımız vardı. Yaklaşık 7-8 ay oldu, şu an iletişim kopuk. Bu konuda şikayetlerimizi bildirdik. Abone sayısı az diye yapmıyorlar. Ben muhtarım. Beni aradıkları zaman kimse ulaşamıyor. Mahallemizin dünyayla bağlantısı tamamen kopuk."

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ayaz da cep telefonuyla konuşabilmek için günde iki üç kez yüksek tepelere çıktıklarını ifade etti.

Pehlül Arslan ise mahallelerine baz istasyonu kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu sorun bugünün yarının değil. Devamlı böyleyiz. Telefonlarımız çekmiyor. Baz istasyonu kurulmasını istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü

Benzer haberler

Göztepe hafta sonu yeni stadına kavuşuyor

Göztepe hafta sonu yeni stadına kavuşuyor

Cep telefonuyla konuşmak için tepelere çıkıyorlar

Ankara'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi bekçiler kurtardı

Yargıtay, evlenme vaadiyle kandırdığı kadından para alan sanığı affetmedi

Yargıtay, evlenme vaadiyle kandırdığı kadından para alan sanığı affetmedi
Başkentte 6 milyon 550 bin bandrolsüz 'makaron' ele geçirildi

Başkentte 6 milyon 550 bin bandrolsüz 'makaron' ele geçirildi
Ankara'da ekmeğe zam yok

Ankara'da ekmeğe zam yok