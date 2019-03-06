Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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