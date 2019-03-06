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Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Zuhal Demirci  | 06.03.2019
Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.


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