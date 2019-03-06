Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.14
Dolar
5.43
BIST 100
103,614.40
Altın
1,286.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da halka hitap ediyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
logo
Kurumsal Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AA Editör Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ahmet Sertan Usul  | 06.03.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Oktay, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi

Benzer haberler

'Terör örgütü tarihinin en zor dönemini yaşıyor'

'Terör örgütü tarihinin en zor dönemini yaşıyor'

'Geri dönüşümden 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız'

'2023'te dünyanın en büyük ekonomilerinden olmak için çalışıyoruz'

İçişleri Bakanı Soylu AA Editör Masası'na konuk olacak

İçişleri Bakanı Soylu AA Editör Masası'na konuk olacak
İlkokula başlama yaşı 66’dan 69 aya çıkıyor

İlkokula başlama yaşı 66’dan 69 aya çıkıyor
'Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıklar tamamlandı'

'Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıklar tamamlandı'