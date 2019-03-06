'Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadeledeki önlemlerini takdirle karşılıyoruz'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda almış olduğu önlemleri takdirle karşıladıklarını söyledi.

Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'la görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisini ziyaret eden Şentop, Genel Kurul Salonunu gezerek Asadov'dan bilgi aldı. Şentop ve Asadov ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmede konuşan Şentop, seçildikten sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a yaptığını, bunun iki ülke arasındaki çok güzel siyasi gelenek olduğunu söyledi.

Dostluk grupları arasındaki ikili ziyaretlerin parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Şentop, komisyonlar arasında istişare mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan'ın Türk dış politikasında birinci öncelikli yere sahip olduğunu vurgulayan Şentop, bölgesel ve uluslararası platformlarda Azerbaycan'la karşılıklı çıkarların korunmasına azami dikkat ettiklerini dile getirdi.

Şentop, "Bölgesel ve uluslararası platformlarda KKTC'nin hukuklarının korunmasına da önem veriyoruz. KKTC'den bir milletvekili heyetinin Azerbaycan'ı ziyaret etmesinde fayda görüyoruz. Bilhassa Kuzey Kıbrıs halkına moral anlamında Azerbaycan'ın somut desteği çok önemlidir. Kıbrıs'ta adil bir çözüme ulaşılması için Kıbrıslı Türklerin yalnız bırakılmaması çok önemlidir." dedi.

FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Şentop, "Almış olduğunuz önlemleri çok takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov da Şentop'u TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlayarak başarılar diledi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok yüksek düzeyde olduğunu söyleyen Asadov, bunda devlet başkanlarının büyük rolünün olduğunu kaydetti.

İki ülke arasında bugüne kadar 230 anlaşmanın imzalandığını, 30 anlaşmanın hazırlık aşamasında olduğu bilgisini paylaşan Asadov, ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Asadov, "Biz gerçekten de bir millet, iki devletiz. İlişkilerimizin gelişmesinde parlamentolarımız da önemli rol oynuyor. Parlamenterlerimiz uluslararası platformlarda ortak hareket ediyor." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Aliyev tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Şentop'u TBMM başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlayarak, ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Seçimlerden sonra yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin gelenek haline geldiğini hatırlatan Aliyev, bunun iki ülke kardeşliğinin açık örneği olduğunu ifade etti.

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin yüksek düzeyde olduğunu ve başarıyla geliştiğini belirten Aliyev, iki ülkenin TANAP, STAR Rafinerisi gibi önemli projelere imza attığını anımsattı.

Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin tüm konularda birbirini desteklediğinin altını çizdi.

TBMM Başkanı Şentop ise seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Azerbaycan'a yapmaktan onur duyduğunu belirterek, Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Dünyada Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine yakın iki ülkenin bulunmadığına dikkat çeken Şentop, Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda Azerbaycan'ın haklı tutumunu desteklediklerini vurguladı.

Şentop, temasları kapsamında Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti. Önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarına ziyarette bulunan Şentop, Aliyev'in kabrine çelenk koydu, eşi Zarife Aliyeva'nın kabrine çiçek bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfiller koyan Şentop, Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı.

Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçen Şentop, anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Şentop, anıt defterine duygularını yazdı.