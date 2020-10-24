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Türkiye

Çatıdan düşen molozlardan son anda kurtuldu

Manisa'da bir kişi, iş merkezinin çatısından koparak düşen moloz parçalarından son anda kurtuldu.

Ahmet Bayram   | 24.10.2020
Çatıdan düşen molozlardan son anda kurtuldu Fotoğraf: Haluk Satır / AA

Manisa

Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin bodrum katındaki otoparkta çalışan Erkan Vançin, bina girişinde beklediği sırada üzerine küçük taş parçaları geldiğini fark etti. 

Vançin'in hızla sokağa kaçmasının ardından bölgeye moloz parçaları düştü.

Park halindeki bir otomobilin hasar gördüğü olayın ardından bölge, emniyet şeridi çekilerek yaya geçişine kapatıldı.

Olay anı, otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

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