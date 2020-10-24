Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,901.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da olimpik yüzme havuzu temel atma törenine katılıyor.
logo
Türkiye

Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programı kapsamında ekim ayında 99 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 24.10.2020
Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selçuk, ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara ve öksüz/yetimlere yönelik sosyal yardım ödemelerinin bugün itibarıyla başlayacağını ve 28 Ekim'e kadar devam edeceğini belirtti.

Zorunlu askerlik hizmetini yürüten muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini ifade eden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon lira yatıracakları bilgisini verdi.

Muhtaç asker çocuklarına yönelik yardım programı kapsamında aylık ödeme miktarını yüzde 50 artırdıklarına dikkati çeken Bakan Selçuk, bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine 482 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını aktararak, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Selçuk, yaklaşık 41 bin öksüz ve yetim için 12 milyon lira ödeme yapacaklarını ifade etti.

- Kronik hastalık yardım ödemeleri yarın

Kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını hatırlatan Selçuk, bu kapsamda 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon lira destek verileceğini kaydetti. Selçuk, kronik hastalık yardım ödemelerinin ise yarın itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, "5 nakdi sosyal destek programımızla yaklaşık 99 milyon lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 335 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 42 milyon 526 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 497 bini geçti
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
'Bilinci açık Kovid-19 hastasını entübe etmemek için her şeyi yapıyoruz'

Benzer haberler

Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor

Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor

Mesleki Yeterlilik Belgelerinde farklı dil seçeneği tercüme masrafını ortadan kaldıracak

Bakanlardan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama: Can Azerbaycan'ımızın her zaman yanındayız

Hızlı işe dönüşe prim desteği gelecek

Hızlı işe dönüşe prim desteği gelecek
Aile Bakanlığı 'Muzır İçerikle Mücadele Programı' başlatıyor

Aile Bakanlığı 'Muzır İçerikle Mücadele Programı' başlatıyor

Bakan Selçuk: 81 ŞÖNİM ve 347 SHM'de 'Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları' oluşturuldu

Bakan Selçuk: 81 ŞÖNİM ve 347 SHM'de 'Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları' oluşturuldu