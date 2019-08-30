Euro
6.44
Dolar
5.83
BIST 100
96,030.47
Altın
1,525.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Büyük Zafer'in 100. yılına 100 oyun

Kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir platform, Büyük Zafer'in 100. yılında, Zafer Oyunları Projesi kapsamında 100 dijital oyun geliştirecek.

Muhammet Emin Horuz   | 30.08.2019
Büyük Zafer'in 100. yılına 100 oyun

Ankara

Kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan platform üyeleri, Büyük Zafer'in 100. yılını, Zafer Oyunları Projesi kapsamında 100 dijital oyun geliştirerek kutlamak için bir araya geldi.

"Oyunla Gelecek Oyun Geliştirme Yaz Kampı" etkinliği kapsamında, Bilişim Vadisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Savunma Sanayii Başkanlığı, üniversiteler, dijital oyun sektörü ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Etkinlik kapsamında, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Dijital Türk Oyunları Platformu tarafından bir "arama konferansı" düzenlendi.

Büyük Zafer'in 100. yılının, geliştirilecek 100 dijital oyunla kutlamanmasının hedeflendiği Zafer Oyunları Projesi, gençlerin, milli mücadele yıllarında yaşananları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda, hangi değerler üzerine kurulduğunu anlatan oyunlar üretmesi üzerine şekilleniyor. Çok yönlü, çok dilli ve çok kültürlü planlanması gereken oyunların senaryolarının oluşturulması sırasında ilgili kuruluşlarca gençlere destek sağlanacak.

Bilişim Vadisi'nde, Dijital Türk Oyunları Platformu koordinasyonunda bir çalışma ofisi kurulması ve projenin bir merkezden yönetilmesi konuları da görüşülen toplantıda, ne tür oyunlar geliştirileceği, hangi kategorilerin öne çıkacağı, finans yöntemleri ele alındı.

Öte yandan 300 katılımcıyla 19 Ağustos’ta Kocaeli'de başlayan "Oyunla Gelecek Oyun Geliştirme Yaz Kampı"na, Türkiye genelinden 4 bin 500 başvuru yapıldı, seçilen 300 katılımcıya ücretsiz eğitim verildi. Kamp süresince, 10 günde Bilişim Vadisi Kongre Merkezi'nde 20’den fazla oyun geliştirildi.

Bilişim Vadisi yetkilileri oyun geliştirmek isteyen gençlere, çağrı yaparak kuluçka merkezlerine başvurmalarını istedi.

Kampla ilgili bilgilere www.oyunlagelecek.com isimli siteden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Büyük Zafer'in 100. yılına 100 oyun

Büyük Zafer'in 100. yılına 100 oyun

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 500'ü aştı

KOBİ'lere 71,5 milyon liralık dijitalleşme desteği

Ar-Ge maliyetleri vergi teşvikleriyle azalıyor

Ar-Ge maliyetleri vergi teşvikleriyle azalıyor
Teknoparklar ihracatla sınırları aşıyor

Teknoparklar ihracatla sınırları aşıyor
Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti

Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti