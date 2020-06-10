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Burdur'da yıldırım isabet eden 13 koyun telef oldu

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otlatıldıkları alana yıldırım isabet eden 13 koyun telef oldu.

Murat Çoban   | 10.06.2020
Burdur'da yıldırım isabet eden 13 koyun telef oldu Fotoğraf: Murat Çoban/AA

Burdur

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki Manca köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Ali Ermumcu (61), koyunlarını otlatmak için Ferizli mevkisine gitti.

Bir süre sonra bölgede gök gürültülü sağanak başladı. Hayvanların bulunduğu yere yıldırım düşmesi sonucu 13 koyun telef oldu.

Koyunlar, yapılan incelemenin ardından gömüldü.

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