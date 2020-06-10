Burdur'da yıldırım isabet eden 13 koyun telef oldu
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otlatıldıkları alana yıldırım isabet eden 13 koyun telef oldu.
Burdur
Burdur'un Karamanlı ilçesindeki Manca köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Ali Ermumcu (61), koyunlarını otlatmak için Ferizli mevkisine gitti.
Bir süre sonra bölgede gök gürültülü sağanak başladı. Hayvanların bulunduğu yere yıldırım düşmesi sonucu 13 koyun telef oldu.
Koyunlar, yapılan incelemenin ardından gömüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.