Euro
7.71
Dolar
6.79
BIST 100
109,816.30
Altın
1,717.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü

Elazığ ve Bingöl arasında bulunan kalp şeklindeki Gerendal Gölü, doğasıyla cezbediyor.

Enver Hancı,Aydın Arık   | 10.06.2020
Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Elazığ/Bingöl

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyükçaltı köyü ile Bingöl merkeze bağlı Şaban köyü sınırında bulunan, adını çevresinde bulunan yaklaşık 20 yayladan alan 2 bin 300 rakımlı Yayla Dağı'nın zirvesindeki Gerendal Gölü, yıllardır bölge halkının adeta buluşma noktası oluyor.

Kalp şeklini andıran göle, güneşin doğuşunun keyifle izlendiği Kartal Tepesi ve irili ufaklı şelalelerin bulunduğu, ağustos ayına kadar karın erimediği kamp alanına zorlu bir yürüyüş ile ya da köylülerce temin edilen binek hayvanlarla ulaşmak mümkün.

Yeni normal süreçte sakin rota arayışında olan yerli ve yabancı turistler için Gerendal Gölü ve çevresindeki doğal güzellikler, güzel bir alternatif sunuyor.

"Turistler burada istirahat etsin isteriz"

Şaban köyü muhtarı Hüseyin Burulday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişten bu yana her iki köy halkının, yaylaya çıktığı zaman Gerendal Gölü çevresinde bir araya geldiğini belirtti.

Sadece yöre halkının değil yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin de bu güzelliklerden istifade etmesini dilediklerini belirten Burulday, "Buraya yol ve tesis yapılmasın, göle balık bırakılsın, turistler burada istirahat etsin isteriz. Şehir merkezlerinde 40 derece sıcaklık yaşanırken, burada yorgansız uyuyamıyoruz." dedi.

Burulday, gün doğumunu izlemek isteyenleri gölün hemen yanı başında bulunan Kartal Tepesi'ne beklediklerini ifade etti.

Büyükçaltı köyü muhtarı Mehmet Ersöz de göle ulaşımın daha rahat sağlanması için yol yapılmasını istediklerini dile getirerek, "Soğuk suyumuz ve yaylalarımız var. Yaz aylarında herkesi bekliyoruz. Özellikle yabancı turistler burayı görse sürekli gelmek isterler." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Singapur 'Remdevisir'in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 110 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 336 bini geçti
Maske kullanımı Kovid-19'un yayılımını kontrol edilebilir seviyelere çekebilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden 'normalleşme süreci' uyarısı

Benzer haberler

Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü

Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü

Elazığ'da okulun çatısında bulunan ABD'nin gönderdiği yağlar analiz edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha Elazığ'da coşkuyla karşılandı

Şehitler anısına yaptırılan Millet Bahçesi tamamlandı

Şehitler anısına yaptırılan Millet Bahçesi tamamlandı
Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hayvansever kuaför 'can dostları' için her gün yollarda

Hayvansever kuaför 'can dostları' için her gün yollarda