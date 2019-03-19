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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu
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Türkiye

'Borda önemli bir teknoloji hamlesi başlattık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Borda önemli bir teknoloji hamlesi başlattık ve inşallah Türkiye bu alanda sadece ham madde değil işlenmiş ürün ihracında da önemli bir yere gelecek." dedi.

Muharrem Cin   | 19.03.2019
'Borda önemli bir teknoloji hamlesi başlattık' Fotoğraf: AA/Muharrem Cin

Kütahya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya'nın Emet ilçesinde Eti Maden İşletmeleri Sülfürik Asit Üretim Tesisi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, tesisin tamamlanmasıyla yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

İhracatta ileri teknoloji ürünlerinin payını artıracaklarını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse artık bor ihracatında konsantre ürünlerinin payını azaltıp ileri teknoloji ürünlerin payını artıracağız. Eti Maden’in yeni dönemdeki vizyonu 'geleneksel bor ürünlerinden ileri teknolojide kullanılan bor üretimine geçiş' olacak. 413 milyon liralık bedelle temelini atacağımız Sülfürik Asit Üretim Tesisimiz bor cevherini katma değerli hale getirecek. Değerine değer katacak. Emet'imiz, Kütahya'mız, Türkiye'miz daha da büyüyecek, daha da gelişecek inşallah."

Emet'in dünyanın en büyük kolemanit rezervlerine sahip olduğunu aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Dünya bor rezervlerinin yüzde 40'ını oluşturan 1,81 milyar ton büyüklüğünde bir rezervden bahsediyoruz. Yani bu topraklar tüm dünyanın ihtiyacını 300 yıl boyunca sorunsuz karşılayabilecek bir rezerve ev sahipliği yapıyor. Bu rezervleri hakkıyla işlemek için Eti Maden'e yeni bir vizyon belirledik. Artık bu kaynakları ham madde olarak satmak yok dedik. Bu kaynakları burada işleyecek teknolojik altyapıyı da artık Türkiye'de kuracağız. Yerli teknoloji ve yerli insan kaynağımızla bor cevherimizi artık burada işleyecek, değerine değer katacağız."

Dönmez, borun işlenmesi durumunda bire 200, bire bin, hatta bire 4 bine kadar değerlenen bir cevher olduğunu aktardı.

"2018 itibarıyla dünya bor pazarının yüzde 59'una hakimiz"

Türkiye'nin dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ünden fazlasına sahip olduğunu hatırlatan Dönmez,şunları kaydetti:

"Borda önemli bir teknoloji hamlesi başlattık ve inşallah Türkiye bu alanda sadece ham madde değil işlenmiş ürün ihracında da önemli bir yere gelecek. Büyük hedeflere yürüyen Türkiye'de her sektörün desteği oldukça önemli. Bor gerek ham madde gerekse de ihracat yönünden sektördeki lider konumuyla örnek olduğumuz diğer sektörlerin başında gelmekte. 2018 itibarıyla dünya bor pazarının yüzde 59'una hakimiz. 2019 yılı için de hedeflerimizi büyüttük. İnşallah üretim kapasitemizi artırarak pazar payımızı yüzde 60'a çıkaracağız."

Dönmez, 2018 yılının enerji ve madencilik alanında başarılarla dolu bir yıl olduğunu aynı kararlılık ve motivasyonla 2019 yılında da çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından tesisin temeli törenle atıldı.

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