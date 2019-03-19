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Türkiye

Arnavutköy'deki fabrika yangını tamamen söndürüldü

Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında dün çıkan yangın tamamen söndürüldü.

İlyas Kaçar   | 19.03.2019
Arnavutköy'deki fabrika yangını tamamen söndürüldü

İstanbul

Arnavutköy'de Yeşilpınar Mahallesi Şimşir Sokağı'nda 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Şişli, Fatih, Sultangazi, Kıraç, Kartal, Tuzla, Seyrantepe ve Kadıköy olmak üzere 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etti.

Ekiplerin gece boyunca devam eden çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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