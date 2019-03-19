Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.22
Dolar
5.47
BIST 100
104,197.40
Altın
1,305.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu
logo
Türkiye

Başkentte 18 öğretmene FETÖ operasyonu

ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 öğretmenden 3'ü gözaltına alındı.

Serdar Açıl, Barış Kılıç   | 19.03.2019
Başkentte 18 öğretmene FETÖ operasyonu

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 öğretmenden 3'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan öğretmenlerden 3'ü İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır'
Paşinyan’ın Tahran ziyareti ve İran-Ermenistan ilişkileri
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri

Benzer haberler

Futbolda şike davasını onayan Kundakçı'ya hapis istemi

Futbolda şike davasını onayan Kundakçı'ya hapis istemi

'17 Aralık kumpas' davasında karar

44 polisi şehit eden darbeci pilottan 'uyudum' yalanı

Darbecileri karşılayan sekreter, inkarı seçti

Darbecileri karşılayan sekreter, inkarı seçti

Hedef gözeterek sivillere ateş açan darbeci de inkar etti

Hedef gözeterek sivillere ateş açan darbeci de inkar etti

FETÖ'yü aktif hale getirmek isteyenlere yönelik operasyon: 17 gözaltı

FETÖ'yü aktif hale getirmek isteyenlere yönelik operasyon: 17 gözaltı