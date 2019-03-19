Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.22
Dolar
5.47
BIST 100
104,197.40
Altın
1,305.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu
logo
Türkiye

Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 71 sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu,İbrahim Doğruyol   | 19.03.2019
Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alacak

Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca 71 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Başkanlıkça gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre, sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecek. Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek.

Başvurular 25 Mart saat 10.00'da başlayacak, 5 Nisan saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili şartlarını taşıması gerekiyor.

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacak.

Başvurular, kurumun "www.atk.gov.tr" adresinden yapılacak. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge kabul edilmeyecek.

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre, KPSS P3, KPSS P93 veya KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralamaları yapılacak.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak ve sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır'
Paşinyan’ın Tahran ziyareti ve İran-Ermenistan ilişkileri
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri

Benzer haberler

Nöbetçi noterlik uygulaması 6 Nisan'da başlıyor

Nöbetçi noterlik uygulaması 6 Nisan'da başlıyor

'FETÖ yargıdan temizlendi'

'Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin Türk yargısında yeri yoktur'

'AK Parti gitsin diye bir araya gelen balon oluşturdular'

'AK Parti gitsin diye bir araya gelen balon oluşturdular'
'Sıfır Atık Projesi'ne geri dönüşüm kumbarası ile destek

'Sıfır Atık Projesi'ne geri dönüşüm kumbarası ile destek
'Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek'

'Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek'