Bolu'da orman yangını

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

anasayfa > Türkiye 19.09.2018

Bolu'da orman yangını
Fotoğraf: AA/Mehmet Emin Gürbüz

BOLU 

Alınan bilgiye göre, Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aydıncık köyü Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri, Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevler yayılmadan ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaklaşık iki hektarlık alanın zarar gördüğü yangın yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz

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