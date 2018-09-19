CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

ANKARA

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM'de "Gazilik" ve "Mareşallik" unvanının verildiği, derin bir anlamı olan Gaziler Günü'nde gerçekleştirdikleri ziyaret için Işık ve beraberindekilere teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bir geçmişi bulunduğunu, şanlı bir geleceğinin de olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Geçmişinde bu ülke için kan dökmüş, bedel ödemiş şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Eğer biz bugün evlerimizde rahat oturabiliyorsak geçmişte verilen bu bedellerin sayesinde olmuştur. Ülkesi, vatanı için bedel ödeyip, hayatını şehit olarak o topraklarda bırakmış olanlar veya bedeninin bir parçasını bırakmış olanlar, gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Onları her yerde, her ortamda saygıyla anmak bizim temel görevlerimizden birisidir."

"Şehitlik ve gazilik, Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluş sebeplerinden biri"

Işık ise Atatürk'e 19 Eylül 1921'de "Gazilik" ve "Mareşallik" unvanının verilmesinin 97'nci yılı olduğunu hatırlattı.

Şehitlik ve gazilik mertebesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluş sebeplerinden biri olduğunu vurgulayan Işık, "Bu şehitlik ve gazilik mertebesi onuru, madalyasıyla şereflenmiş gaziler olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, Türkiye Cumhuriyeti'nin huzur dolu, mutlu günleri yaşaması için canını vermiş, bir parçasını bırakmış gazilerin bu kutlu gününde sizlerle birlikte olmaktan biz de gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mehmet Tosun