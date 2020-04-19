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Türkiye

Bolu Valisi Ümit'ten karantina iddiasına yalanlama

Bolu Valisi Ümit, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle karantina uygulaması yapılan köy ve yerleşim yeri bulunmadığını bildirdi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 19.04.2020
Bolu Valisi Ümit'ten karantina iddiasına yalanlama

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan, koronavirüs sebebiyle ilde "köy karantinası" uygulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında il genelinde tedbirlerin en üst seviyede alındığını vurgulayan Ümit, "Bugün itibarıyla Bolu genelinde karantina altında herhangi bir köyümüz ve yerleşim yerimiz bulunmamakta. Bugüne kadar da herhangi bir karantina tedbiri almadık. Alınan tedbirlerin ciddi bir şekilde uygulanmasına devam edilmektedir. Vatandaşlarımızdan ricam, sosyal mesafe ve izolasyona harfiyen uymalarıdır çünkü koronavirüsü yenmemizin temel şartı devletimizin belirlediği tedbirlere hep birlikte tam olarak uymamızdır." ifadelerini kullandı.

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